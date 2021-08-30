Вилюмовская и Крутихин записали совместный трек

Солистка ЛОТОS Александра Вилюмовская, проживающая с 2013 года в городе на Неве, уже как месяц гостит у своей мамы в Таллине. И сразу по приезду представила новую песню на Радио-4 в программе “Демо”, получив 4 звонка от слушателей, и все мнения о песне были положительные. Так же песню можно услышать в ротации на “Народном радио”. Солистка и основатель проекта ЛОТОS делится, что в период своего нахождения в Эстонии хотела устроить небольшой концерт-презентацию новой песни в Таллине, но всё упёрлось в поиски танцора. Оказалось, что найти танцора в музыкальный поп-проект в эстонской столице — та ещё задача! В этой связи, концерт будет перенесён на следующий приезд певицы на Родину, а поиски танцора будут продолжаться дистанционно. Александра не исключает возможности привезти в Эстонию своего танцора из Санкт-Петербурга.

До этого приезда, солистка ЛОТОS не была в родных краях больше года. Прошлой весной Александра с дочкой оказалась на 4,5 месяца запертой в Эстонии и не могла вернуться домой, в Питер, к мужу. За это время у проекта родилось 2 песни — “На карантине” и “Границы” и были сняты клипы на них. Обе работы получили большой отклик у людей. Александру даже приглашали на телевидение рассказать об этих песнях и клипах.

Совсем недавно, 16 Августа “Привет Буратине” (слова из песни “На карантине”) проект ЛОТОS передал с главной сцены Страны — на Ратушной Площади, во время легендарного и масштабного мероприятия — Бала Цветов. Наряды солистки и её танцоров были весьма экстравагантными. Во многих обсуждениях в Интернете участников проекта назвали фриками.

Сейчас Александра планирует приезжать на родную землю гораздо чаще. Ведь на данный момент в России она сделала одну вакцину и по возвращении планирует завершить вакцинацию. Так что презентация песни и концерт группы ЛОТОS, вероятно, состоится уже очень скоро.