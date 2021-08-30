Анастасия Балак предлагает уже заранее познакомиться с модными моделями следующего лета
На мероприятии Sunset Boulevard & Zonin Prosecco в столичном клубе Dejavu Lounge состоялся показ летней коллекции купальников бренда ABFD swimwear, лето 2022. Отличительными чертами являлись всевозможные вырезы и разрезы, выделение талии завязками, завышенная линия ноги и бедра, купальники-бандо, треугольники, платья, летние халатики с бахромой и кисточками на поясах.
Еще один вечный тренд — асимметрия. Так что если не знаете, какой купальник выбрать, покупайте раздельный или цельный купальник “на одно плечо” или с асимметрией на талии — это модно всегда.
Так же останутся модные женские купальники с различными принтами. Особенно популярны будут узоры анималье, бохо, тропические и цветочные принты.
Для тех, кому принты попросту не идут, в моде всегда однотонные купальники ярких тонов.
Если вы не знаете, какой купальник выбрать, обращайтесь смело к Анастасии Балак. Она поможет подобрать не только однотонные ткани, а также различные принты, которые можно перенести на любую ткань, тем самым создав комплект мечты, да еще и по вашей фигуре!
Так же не стоит забывать про парео или летний халатик поверх купальника, который идеально дополнит ваш летний образ!
За макияж моделей отвечали Оксана Линде и Екатерина Мейнерт.
Организатор мероприятия Анатолий Эйн