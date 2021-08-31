15 сентября состоится встреча с психологом Михаилом Лабковским(2)
В нашей жизни может произойти что угодно: разрыв длительных отношений, развод, потеря работы, банкротство… Многие люди, которые испытали такой крах годы тому назад, всё ещё боятся рисковать, с опаской ходят на свидания, не могут восстановить бизнес и в принципе живут в прошлом.⠀
Непредвиденные ситуации, случаи, которые бьют по самым больным местам, иной раз оставляют в нас незаживающие раны, которые ноют годами. А мы ещё солью их посыпаем, когда сомневаемся, постоянно вспоминаем их, прокручиваем в голове и жалеем себя.⠀ ⠀ Вы знаете, считается, что после автомобильной аварии надо как можно скорее заново сесть за руль, чтобы страх перед вождением не закрепился в психике. Но очень часто мы не поступаем так с личным крахом — хотя бы потому, что нет такой возможности.⠀
Общаясь с приятелем 20 лет, никто не думает, что однажды он может смертельно обидеться на какую-то ерунду и пропасть навсегда.⠀Когда мы спешим со всех ног в аэропорт, мы не думаем, что наш рейс отменят…
Мы можем пытаться прогнозировать, изучать статистику, но ни один (здоровый, по крайней мере) человек не ждёт от жизни подвоха.⠀ ⠀ Мы доверяемся себе и миру и идём своими путями, строим какие-то планы, ставим перед собой цели… Но бывает так, что всё меняется.⠀ ⠀ Любимый человек вдруг совершенно случайно встречает ДРУГОГО любимого человека. И ничего не может с собой поделать, он должен уйти. И здесь никто не виноват.⠀ ⠀
Бизнес, который приносил прекрасный доход, строился годами, в один момент может рухнуть не из-за чьей-то глупости, недальновидности или просчёта, а потому, что кто-то вдруг изобрёл автомобиль, и в повозках больше нет нужды.⠀ ⠀ Наша жизнь никогда не бывает на 100% предсказуемой и понятной — и как бы нам это ни нравилось в целом, у этого есть и свои минусы.⠀Но как жить дальше, как двигаться вперёд, как не потерять остатки доверия, как прекратить винить себя, если тут вообще нет виноватых?⠀ ⠀ Я приглашаю вас на встречу, которая, как я надеюсь, снова вернёт вас в строй. Ведь мало людей “работают” со своими неприятностями, стараясь их как можно быстрее забыть. А они — неприятности — догоняют и забыть о себе не позволяют.⠀ ⠀
На этой встрече мы поговорим о том, как отпускать самые неприятные потери и начинать жить заново.
COVID-19 INFO:
Вход на мероприятие согласно установленным правилам.
При входе на мероприятие необходимо предъявить ОДИН ИЗ нижеследующих документов:
1. ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА МЕСТЕ В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ –
СТОИМОСТЬ 8 € (17:00 — 19:30)
2. Действующий паспорт вакцинации, подтверждающий вакцинирование от COVID-19;
3. Справка о том, что вы перенесли COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
4. Негативный результат сданного за последние 48 часов экспресс-теста;
5. Негативный результат сделанного за последние 72 часа PCR теста.
Итак, город #Tallinn, 15/09/21, “Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки”. Билеты — в Piletilevi. Жду вас.