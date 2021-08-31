Во дворе Кренгольмской мануфактуры идет подготовка к Нарвским дням оперы(1)
Первым представлением фестиваля станет концерт “Classics in Jazz” в Нарвском замке 2 сентября. Блестящее трио — Елена Бражник (сопрано, Эстония/Украина), Люк Роберт (тенор, Эстония/Канада) и Прийт Вольмер (бас, Национальная опера “Эстония”) — в сопровождении джазового ансамбля подготовило полноценное представление, начиная с увертюры и заканчивая grande finale. Вместе с солистами выступит джаз-бэнд, чей состав говорит сам за себя: Лембит Саарсалу (саксофон), Олав Эхала (фортепиано), Тойво Унт (контрабас) и Тоомас Рулль (барабаны).
Уже на следующий день фестиваль переместится на свою основную сцену, в шатер во дворе Кренгольмской мануфактуры, где 3 сентября состоится первое оперное представление в рамках Нарвских дней оперы, “Богема” Пуччини в постановке Неэме Кунингаса. Это нестареющая история о трагической любви поэта Рудольфа и простой девушки Мими. Партию Мими исполняет одна из известнейших балканских сопрано молодого поколения Мария Елич, которая через пару недель выступит вместе с Пласидо Доминго, а в октябре даст сольный концерт в знаменитом нью-йоркском Карнеги-холле. Ее партнером на сцене в роли Рудольфа станет Раймондс Браманис, солист Латвийской национальной оперы и лауреат титула лучшего оперного солиста Латвии, уже выступавший в Национальной опере “Эстония” с гастролями. Партию Марселя исполняет Риналдс Кандалинцевс, два года назад дебютировавший в опере в этой же роли, за которой последовало еще несколько ролей. К концу сезона Кандалинцевс был внесен в список номинантов на музыкальную премию Латвии как наиболее выдающийся исполнитель, но в Латвии он куда более известен в сфере старинной музыки. В постановке также участвует любимый баритон эстонской публики Вяйно Пуура в двойной роли Бенуа/Альциндора.
Далее, 4 сентября, состоится гала-концерт “Соловьи Кренгольма” во главе с концертмейстером Неэме Кунингасом. Как постановщик концерта Кунингас выбрал для него незабываемые оперные и опереточные мелодии, позволяющие звездам предыдущего вечера засиять совершенно новыми гранями. Стоит обратить особое внимание на Дениса Седова (бас, Россия/Израиль), который дебютировал в программе для молодых артистов при Metropolitan Opera и уже выступил на многих знаменитых сценах мира. Из звезд предыдущего вечера на сцене также будут Мария Елич и Раймондс Браманис, солистка Литовского национального театра оперы и балета Юлия Каралюнайте и “независимый баритон” Атлан Карп, а из тех, кто днем ранее остался за кулисами, — Мааян Цук-Ран (сопрано, Израиль) и художественный руководитель Нарвских дней оперы Юлия Савицкая (меццо-сопрано). Как и во время оперного представления днем ранее, музыкальное сопровождение гала-концерта обеспечивает Лиепайский фестивальный оркестр под управлением Атварса Лакстигала.
От всех прочих фестивалей, проходящих в Эстонии, Нарвские дни оперы отличает то, что большая часть мероприятий программы состоится в конце недели. Это позволяет местным любителям музыки в начале недели полностью посвятить себя работе, а в выходные наслаждаться оперой, в то время как гости города смогут провести в Нарве последние летние выходные дни и не пропустить мероприятия фестиваля.
Начало второй части фестиваля ознаменовано концертами на мызах Ида-Вирумаа. В среду и четверг солисты Нарвских дней оперы выступят с концертами на мызах Кукрузе и Сака, где их услышат и те жители уезда, которые не смогли приехать в Нарву.
В пятницу, 10 сентября, в шатре Кренгольмской мануфактуры снова будут звучать мелодии музыкального театра — на “Международном оперном гала-концерте”, традиционном для фестиваля с самого начала его существования. В этот раз на нем выступят солисты Михайловского и Мариинского театров Санкт-Петербурга: Светлана Москаленко (сопрано) и Владимир Самсонов (баритон), который считается одним из лучших исполнителей русских романсов, а также советских лирических и военных песен. Космополитизма концерту добавят солисты из Швеции и Исландии, Хенриикка Грёндаль (лирическое сопрано), работающая по всему миру, и Гиссур Паудль Гиссурарсон (тенор), часто выступающий на итальянских сценах.
Суббота, 11 сентября, также посвящена опере, и зрителям будет представлена постановка “Фиделио” Людвига ван Бетховена, изначально подготовленная к 250-летию со дня рождения композитора, но из-за отмененного культурного сезона в этом году повсеместно отмечается “251 год Бетховену”. Сама опера создана по мотивам реальных событий периода Французской революции, и ее героиня переодевается в мужскую одежду и поступает на работу тюремным надзирателем, чтобы спасти из тюрьмы своего мужа, что ей в итоге удается. В главной роли выступает Гуйя Саннхольт (меццо-сопрано), солистка оперы и современной классики, чья деятельность когда-то была тесно связана с Эстонией. В 2011–2012 годах она работала в Эстонии у Арво Пярта, в тогда только что открытом Центре Арво Пярта. Публика увидит “Фиделио” в современной версии, в постановке одного из самых успешных исландских оперных певцов Бьярни Тора Кристинссона с участием исландских профессиональных музыкантов различных специализаций.
Последний день фестиваля посвящен детям и семьям. В полдень 12 сентября в программе веселая и зажигательная камерная опера Ли Хойби “Bon appétit” в исполнении исландской труппы. В ходе спектакля знаменитая шеф-повар Джулия Чайлд (также известная как героиня голливудского фильма “Джули и Джулия”) научит зрителей готовить французский шоколадный торт, отведать который публика сможет в конце представления, после чего ее ждет премьера: “Петя и волк” Сергея Прокофьева в постановке Неэме Кунингаса, всеми любимая история, знакомая с детства. В представлении участвуют музыканты и молодые таланты из Нарвы и Ида-Вирумаа: юные актеры, проходящие театральный модуль в Кохтла-Ярвеской гимназии, и Нарвский симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Щуры.
Нарвские дни оперы проводятся с соблюдением всех требований инфекционной безопасности. Для посещения концерта или оперы необходимо предъявить COVID-сертификат, а при его отсутствии на входе на территорию проведения фестиваля можно сделать платный экспресс-тест. Сертификат или тест не требуется от детей младше 18 лет.
Нарвские дни оперы
В этом году Нарвские дни оперы отметят пятую, юбилейную годовщину на территории Кренгольмской мануфактуры, ставшей домом фестиваля. Хором основанной 163 года назад Кренгольмской мануфактуры — крупнейшего в Европе производителя текстильной продукции — руководил в свое время дед Георга Отса. Теперь в исторических стенах можно насладиться оперой и музыкальным театром. Фестиваль состоится со 2 по 12 сентября. Дополнительная информация: narvaopera.ee