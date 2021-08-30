Сияй! Уже в эту пятницу в MJClub выступит рэпер Ramil

Первый успешный сингл нижегородский рэпер Рамиль Алимов выпустил в 19 лет — песня “Хочешь со мной” предваряла выход одноименного альбома, в том же 2019 году музыкант выстрелил вторым лонгплеем “Всё, что у меня есть — это голод”.

Популярность пришла к нему почти сразу в социальной сети “ВКонтакте”, этому поспособствовал умелый менеджмент рэп-музыканта и продюсера Хана Авакяна, известного под псевдонимом Ханза. Композиции Рамиля забрались на первые строчки чарта соцсети, первые концерты прошли с аншлагами. Третий альбом Алимова — “Сияй” — вышел на мейджор-лейбле Sony Music в 2020-м. Для записи “Сияй” в студии собрались профессиональные музыканты, а продюсировать одноименный трек взялся чешский специалист Zane98. Музыка и тексты взрослеют вместе с ним, творчество Рамиля становится сложнее и разнообразнее, он увереннее ведет себя на сцене и в эфирах. Всего за пару лет Алимов перешёл из статуса инди-артиста с небольшим отрядом поклонников в соцсети в статус российской рэп-звезды нового поколения — и останавливаться на достигнутом не намерен.