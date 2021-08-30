Ареста мало: стендапера Идрака Мирзализаде изгоняют из России

“В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц”, — говорится в релизе. В министерстве добавили, что в ближайшее время Мирзализаде уведомят о принятом решении.

Стендапер не раз приезжал в Россию, а в марте этого года получил вид на жительство.

В начале августа Таганский суд Москвы приговорил его к десяти суткам административного ареста по статье КоАП “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”. Поводом для дела стало распространившееся в Сети видео, на котором комик шутит о “русских и фекалиях”. По словам Мирзализаде, фрагмент “вырвали из контекста”, тогда как сам монолог, наоборот, высмеивал ксенофобию. В суде комик извинился перед теми, кого эта шутка могла обидеть, но вину в разжигании межнациональной ненависти не признал.