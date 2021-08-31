Найди 10 отличий: Лариса Долина в Инстаграме и в жизни

То, что Лариса Александровна Долина проделала над собой огромную работу, не подлежит сомнению и заслуживает лишь восхищения. 65-летняя джазовая певица выглядит великолепно, сменила стиль и не боится экспериментировать с образами.

Но есть и то, что расстраивает — чрезмерное увлечение фотошопом. Им, конечно, грешат многие звезды, но Долина особенно.

Конечно, подобные действия выдают в знаменитости решительный отказ от естественного биологического процесса старения. Однако поклонники Долиной переживают, что их кумир растеряет и свою индивидуальность тоже.

“Фотошоп жесткий”, “А что тут делает Хилькевич?”, “А посередине кто? Как манекен!”, “Лариса, ну Вы сама кукла из пластика. Хайпите за счет нового поколения. Не занимайтесь бредом”, — пишут недовольные поклонники под фото, которое ниже. На них певицу и правда не узнать…

Особенно возмущенные искусственными снимками знаменитости не жадеют времени и создают в Сети снимки в духе “ожидание — реальность”, где сравниваются фотографии Долиной из ее Инстаграма и снимки папарацци, сделанные в реальном времени и без какой-либо ретуши.

Кстати, сама Долина ранее утверждала, что никакими фоторедакторами не пользуется, а ее изменения связаны исключительно с тщательным уходом за собой.

В любом случае, глянцевая картинка Инстаграма вызывает массу вопросов — подписчики опечалены, что уважаемая и любимая миллионами Лариса Александровна так увлеклась этими глупостями. Звезду призывают вернуться к реальной жизни и больше не заниматься подобным.