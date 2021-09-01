Ксения Собчак поставила себе аж две вакцины, чтобы свободно летать в Париж

Ксения Собчак давно живет по принципу: “Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя”, а таких людей вряд ли могут остановить коронавирусные ограничения и закрытие границ. Поэтому пока вся Россия отдыхает на курортах Краснодарского края, ведущая ютуб-шоу “Осторожно, Собчак!” улетела в Париж. Откуда тут же похвасталась своим лайфхаком, который позволил ей избежать ненужной суеты с предъявлением ПЦР- тестов и очередей в аэропортах. Оказалось, что Ксения вакцинировалась не только русской вакциной “Спутник V”, но и позже поставила себе американскую вакцину Johnson & Johnson. Сделала она это, чтобы свободно путешествовать по Европе. Ведь большинстве стран Запада российский “Спутник” пока не признали, поэтому Ксения решила ради справки уколоться еще и признанной вакциной.

“Друзья! До последнего не могла поверить! В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина, и все! Несмотря на сделанный „Спутник“, я еще летом бахнула вакцину Johnson, и теперь просто показываешь ее в аэропорту, и все! Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы”, — сообщила Собчак.

Телеведущая заявила, что поставить Johnson & Johnson можно в Дубаи, Баку, “да где угодно, но не в Москве”. Не исключено, что супруга Константина Богомолова второй вакциной укололась как раз в Баку, куда летела для интервью с Эмином Агаларовым.

Зная предприимчивость Собчак и ее умение из любого лимона выжать лимонад, она вполне могла воспользоваться возможностью пребывания в Азербайджане, чтобы провакцинироваться повторно.

Однако, в комментариях к посту такую дальновидность телеведущей не оценили. Подписчики недоумевают: неужели здоровье дешевле, чем поездки за границу? А вдруг побочка накроет?