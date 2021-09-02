Свадьба в 50-летний юбилей: Марина Федункив вышла замуж за молодого бизнесмена

“Могла ли я представить ещё 15 лет назад в Перми, думая, что ничего в моей тяжёлой жизни уже не произойдёт, что свой 50-летний юбилей встречу невестой?”, — написала Марина в своем Instagram.

Стефано Маджи моложе Федункив на 13 лет. Но разве возраст может стать преградой для настоящей любви? Маджи родился в Италии и окончил римский университет Ла Сапиенца. Он изучал международное лидерство и глубокую дипломатию.

Сейчас муж известной актрисы работает в России. Он советник президента итало-российской торговой палаты, директор по маркетингу крупной компании.

Кстати, в загсе расписались влюбленные еще в июле (и мы об этом писали). Пышное торжество же — исключительно для гостей.

На торжестве собрался весь звездный свет шоу-бизнеса. На мероприятие пришли коллеги актрисы по “Реальным пацанам” Николай Наумов и Зоя Бербер, юмористка из Comedy Woman Екатерина Скулкина, певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, телеведущие Елена Малышева и Лера Кудрявцева.

“На свадебном торжестве были замечены артист балета Николай Цискаридзе, продюсер “Вайт Медиа” Юлия Сумачева, Анна Плетнева. Золотой голос России не только пел, но и выступал в качестве конферансье”, — добавляет “Вокруг ТВ”. Хотя основной ведущей была Наталья Краснова — довольно известный блогер и даже писатель.

Праздник молодожены отмечали в Москве в отеле Hyatt Regency. Гости собрались в главном зале, а Федункив в белом платье с глубоким декольте и Маджи в черном смокинге с бабочкой спустились к ним по ступенькам. “Горько!” — кричали артисты и аплодировали парочке. В конце праздника вынесли свадебный торт, украшенный позолотой и лепестками. В общем, все традиционно и даже скучно — по сравнению с Моргенштерном-то. Даже Александр Ревва тут не был окружен стриптизерами и не пел, а ел.