В Сети обсуждают новую девушку Семена Слепакова. Что о ней известно?

Семен Слепаков нам всем наука: о личной жизни категорически не треплется и вообще держит ее подальше от публичных глаз. Со своей теперь уже бывшей женой, дочерью миллиардера Кариной Аванесян, сочетался браком тайно (дело было в 2012-м, в Италии), и ни снимка с церемонии так и не попало в Интернет. А развод, случившийся осенью 2020-го, подтвердил только в мае этого года. Мужик и кремень!

Так что нас можно понять, когда мы прочитали в прессе сообщения о том, что у него якобы новый роман — с актрисой Зоей Зиновьевой (до этого, кстати, молва связала Слепакова любовными узами с другой артисткой — Светланой Ходченковой, но либо информация оказалась ложной, либо роман быстротечным).

Вот что известно о Зое Зиновьевой. Ей 27 лет — день рождения у нее был 30 августа. В прошлом фотомодель, а теперь директор собственного модельного агентства Z-models. Участвовала в реалити-шоу “Место под солнцем” телеканала “Муз-ТВ”. В кино у нее пока меньше десяти ролей, небольших, самая поздняя — в сериале “Беспринципные”.



“3 диплома 🎬💁🏻‍♀️🎤, 16 кинопроектов, 7 своих треков”, — сказано в профиле “Инстаграма” Зои Зиновьевой. Уже после публикации в MAXIM Зоя выложила вот это самоироничное видео:

И если слухи о романе со Слепаковым опять оказались ложными, у нас только один вопрос: а почему, собственно? Девушка-то приятная во всех отношениях!