“Прощайте, друзья!” Актер, игравший в “Ворониных” и “Кухне” умер прямо на сцене

Артист умер от остановки сердца, хотя до этого не выказывал признаков болезни, был привит от гриппа и коронавируса, без инцидентов приходил на работу в театре и на съемки.

«На 22-й минуте спектакля последние его слова прозвучали. Он прочитал строки великого поэта. Диланян сказал: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…» Даже гитару не успел поставить. Прямо на сцене умер», — цитирует Степаняна канал «Рен-ТВ».

Диланян служил в Московском Армянском театре 18 лет. Также он преподал во ВГИКе , активно снимался в кино и сериалах. Среди его работ были роли в многосерийных проектах «Воронины», «Пятницкий. Глава вторая», «Последний из Магикян», «Кухня» и других.