ВИДЕО | “Это роскошь, таких возможностей у нас нет”: Ханно Певкур о том, может ли у депутата быть вертолет или дорогой автомобиль

“Это, конечно, роскошь, и таких возможностей у нас нет. Все наши возможности прописаны в законе. У всех есть возможность посмотреть, какие расходы мы совершаем и данные о наших зарплатах. Никаких секретов нет”, — сказал Ханно Певкура в ответ на вопрос, может ли у депутата быть свой вертолет или роскошный личный автомобиль.