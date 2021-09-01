01.09.2021, 12:02
ВИДЕО | “Это роскошь, таких возможностей у нас нет”: Ханно Певкур о том, может ли у депутата быть вертолет или дорогой автомобиль(9)
В понедельник, 30 августа, прошел первый тур выборов президента Эстонской Республики в Рийгикогу. “Бублик” решил узнать у Ханно Певкура, как он относится к тому, если в парламент придут эстонские звезды и блогеры, и какие роскошные вещи могут быть у депутата.
“Это, конечно, роскошь, и таких возможностей у нас нет. Все наши возможности прописаны в законе. У всех есть возможность посмотреть, какие расходы мы совершаем и данные о наших зарплатах. Никаких секретов нет”, — сказал Ханно Певкура в ответ на вопрос, может ли у депутата быть свой вертолет или роскошный личный автомобиль.
Певкур также считает, что эстонские звезды вполне могли бы пойти в политику: “Парламент — это зеркало населения, если народ захочет видеть их в парламенте, — пожалуйста”.