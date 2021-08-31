31.08.2021, 14:47
ФОТО | Как мило! Мартин Репинский и Сирет Котка пришли на президентские выборы с сыном(3)
Foto: Rauno Volmar
Сегодня, 31 августа, состоялся второй тур выборов президента Эстонской Республики, на которые бывшие супруги Сирет Котка и Мартин Репинский взяли с собой в Рийгикогу сына Моргана, сообщает Kroonika.
В прямой трансляции было видно, что четырехлетний сын Котка и Репинского был рядом со своим отцом, когда тот отметил на бюллетене свой голос и положил в избирательный ящик.
В более раннем интервью Сирет говорила, что их общий сын Морган очень тяжело переживает развод. “Если мы идем куда-то вместе, он все равно возьмет за руки обоих, он хочет, чтобы другие видели, что его мать и отец вместе. Его глаза были на мокром месте. Трудно на это смотреть”, — со слезами на глазах описала Котка, и призналась тогда, в 2019 году, что ее отношения с Мартином были действительно бурными.