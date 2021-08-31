В Таллинне и Тарту покажут лучшие гангстерские фильмы. И всё из-за музыки

В течение четырех дней с 1 по 4 сентября зрителям представят классические фильмы, в которых звучит музыка итальянского композитора: “Однажды в Америке” Серджио Леоне (1983), “Дни жатвы” Терренса Малика (1978), “Неприкасаемые” Брайана Де Пальмы (1978), “Малена” Джузеппе Торнаторе (2000).

Эннио Морриконе (1928-2020), проживший долгую творческую жизнь, может считаться одним из самых известных создателей киномузыки. Его произведения вошли в историю и тронули сердца зрителей всего мира. Прославившись в Европе, Морриконе был приглашён для работы в голливудском кинематографе. В США написал музыку для фильмов таких известных режиссёров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Барри Левинсон, Терренс Малик и других.

Информация о фильмах.

"Однажды в Америке" (1983)

Криминальная драма

Режиссер: Серджио Леоне.

В ролях: Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет Макговерн.

Одно из высших достижений гангстерского жанра. Кинолента стабильно входит в лучшую сотню фильмов по версии IMDb.

"Дни жатвы" (1978)

Роуд-муви

Режиссер: Терренс Малик.

В ролях: Ричард Гир, Брук Адамс, Сэм Шепард.

Этот фильм часто называют обладателем самой красивой «картинки» в истории кинематографа. По окончании работы над фильмом Малик на 20 лет отошёл от режиссуры. Фильм получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале и "Оскар" за лучшую операторскую работу.

"Неприкасаемые" (1987)

Криминальная драма

Режиссер: Брайан де Пальма.

В ролях: Роберт де Ниро, Кевин Костнер, Шон Коннери.

Фильм о последних годах господства Аль Капоне, которого стремятся во чтобы то ни стало посадить за решетку герои Констнера и Коннери. Фильм изобилует красочными перестрелками и, конечно, гениальным музыкальным сопровождением.

"Малена" (2000)

Драма

Режиссер: Джузеппе Торнаторе.

В ролях: Джузеппе Сульфаро, Моника Беллуччи

Трогательный фильм о любви школьника к 27-летней красотке. За музыку к фильму Морриконе был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".