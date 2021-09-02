ВИДЕО | “Главное — доверие народа”: Раймонд Кальюлайд уверен, что в политике есть место эстонским звездам и блогерам

Конечно, сейчас у нас нет такого человека, у которого все лицо в татуировках или какого-нибудь экстравагантного человека. Однако у нас тут есть свои “фрукты”, с которыми иногда может быть очень непросто справиться, но со всеми надо уметь сотрудничать, наладить контакт и найти компромисс, потому что если каждый просто будет сидеть в своем углу и писать друг про друга в соцсетях какие-то неприятные вещи, то от этого для людей никакой выгоды не будет. И сегодняшний процесс выборов президента также показывает, могут ли люди в зале найти компромисс или нет. К сожалению, до сих пор процесс был не очень позитивным”, — сказал Раймонд Кальюлайд 30 августа, в день первого тура выборов президента.