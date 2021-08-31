Чем удивит осенний сезон Eesti Kontsert

Кульминацией осеннего сезона станут концерты всемирно известного оперного певца Хосе Кура. Приезд звезды в Эстонию неоднократно откладывался из-за коронавирусных ограничений. Спустя 10 лет после гастролей на острове Сааремаа (в рамках оперного фестиваля 2011 года) маэстро даст два концерта в Эстонии: 17 ноября в концертном доме Пярну и 18 ноября в концертном зале «Эстония».

В начале ноября (с 4 по 7 ноября) сразу в четырех городах Эстонии – Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви – выступит Российский роговой оркестр. Основанный Сергеем Поляничко музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга возродил утраченную традицию исполнения исконно русской роговой музыки. Солист – Вардан Арутюнян (дудук).

21 октября в концертном зале «Эстония» зрителей ждет особый фортепианный вечер. Музыку величайших композиторов эпохи романтизма Чайковского и Шумана исполнит российский пианист, лауреат международных конкурсов Денис Кожухин, чью игру критика превозносит как завораживающую, властную и гипнотизирующую.

7 и 8 октября Eesti Kontsert отпразднует вместе со зрителями свой 80-летний юбилей. В гала-концертах в Пярну и Таллинне примут участие Эстонский национальный мужской хор, ансамбль Hortus Musicus и Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO). Данные коллективы по праву считаются музыкальными визитными карточками Эстонии за рубежом. Дирижеры – Ристо Йоост, Андрес Мустонен и Микк Юлеоя.

В Пярну и Таллинне 17 и 18 сентября право открыть сезон доверено Филармоническому оркестру им. Яначека из Остравы. Чешский коллектив выступит со своим постоянным солистом, известным пианистом Лукашем Вондрачеком. За дирижерским пультом – Ристо Йоост.

На открытии концертного сезона в Тарту и Йыхви будет представлена впечатляющая программа в исполнении симфонического оркестра «Ванемуйне», нескольких хоров и блистательных эстонских солистов: меццо-сопрано Аннели Пеэбо (Венская национальная опера) и сопрано Катрин Тарго. На сцену выйдут 160 музыкантов.

Домашний сезон, продиктованный коронавирусными обстоятельствами, соберет на концертный площадках Eesti Kontsert практически всех звезд эстонской классической музыки и будет расцвечен яркими зарубежными именами.

Великого Кура можно будет увидеть сразу в трех ролях: дирижера, композитора и, конечно же, певца, который представит эстонской публике аргентинские песни и жемчужины итальянского оперного искусства.

В Эстонии впервые прозвучит его гитарный концерт „Concierto para un Resurgir“ («Концерт пробуждения»), идея которого возникла во время пандемии в жгучей надежде на то, что затишье живой музыки скоро закончится. Солист — гитарист-виртуоз из России Ровшан Мамедкулиев, для которого это произведение и было написано. В концерте также примет участие меццо-сопрано Моника-Эвелин Лийв. Дирижировать Эстонским национальным симфоническим оркестром будут Хосе Кура и Марио де Розе.

24 и 25 ноября в столичном Котле культуры состоится музыкальная премьера, посвященная Тарковскому. В рамках концертного цикла „Curioosum“ и фестиваля PÖFF будет представлена новая электронная опера «Тарковский. 8-й фильм», ставшая номинантом известного конкурса инновационных балетов и опер, учрежденного музыкальным театром «Федора-Прайз». Уникальный проект посвящен переосмыслению творчества легендарного режиссера и его последнему, оставшемуся незавершенным восьмому фильму. Авторы стремятся вовлечь современного зрителя в мир его творчества, загадочный и многозначный, побуждающий задуматься о сущности человека и наступающей виртуальной реальности, последствиях интеграции роботов в человеческое общество.

В осенне-зимнем сезоне зрителей ждут ярские выступления Элис Сары Отт (Германия), одной из наиболее востребованных классических пианистов мира, и популярной эстонской джазовой певицы и композитора Риты Рэй, удостоенной звания «Молодого джазового таланта».

Наряду с многочисленными концертами по всей стране Eesti Kontsert по традиции занимается организацией фестивалей. В этом году фестивальную палитру расширит впервые заявленный в программе фестиваль Tallinn A Cappella, который пройдет с 22 по 25 октября на главных площадках Eesti Kontsert в четырех городах: в концертных залах Йыхви, Таллинна, Пярну и Тарту.