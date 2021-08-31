Танцевальный рай возвращается и открывает двери своей популярной вечеринкой Special White Party!

СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 8.09: 15€ и VIP 35€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-special-white-party-338575/

Отметь свое участие на Facebook: https://www.facebook.com/events/1030170134452212

NB! НА ВХОДЕ можно сделать экспресс-тест на Covid19 стоимостью всего 5€

ВПЕРВЫЕ! Захватывающее экстремальное воздушно-акробатическое слэклайн шоу с LED-эффектами в исполнении чемпиона мира Таури Вахесаар!

К шоу также присоединиться всемирно известный слэклайнер Яан Роосе, получивший известность благодаря своему участию в труппе артистов шоу балета Мадонны.

Они оба были каскадерами дублерами в таких известных голливудских фильмах как “Кредо убийцы” и “Чудо женщина”.

Также очаровательные шоу-балерины добавят феерии вечеру!

99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Special WHITE PARTY это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей — настоящий белоснежный рай!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города — будь на месте!

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей — соблазн, перед которым невозможно устоять!

Больше информации на www.trai.ee

Забронировать VIP-столики можно по телефону (+372)5024262

Двери рая открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 50 €

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже пунктах Piletilevi и в интернете: (до 8.09 — 15€ и VIP 35€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-special-white-party-338575/

NB! Strong Face & Style control: приветствуется белая одежда.





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