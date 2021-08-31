Танцевальный рай возвращается и открывает двери своей популярной вечеринкой Special White Party!
СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 8.09: 15€ и VIP 35€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-special-white-party-338575/
Отметь свое участие на Facebook: https://www.facebook.com/events/1030170134452212
NB! НА ВХОДЕ можно сделать экспресс-тест на Covid19 стоимостью всего 5€
ВПЕРВЫЕ! Захватывающее экстремальное воздушно-акробатическое слэклайн шоу с LED-эффектами в исполнении чемпиона мира Таури Вахесаар!
К шоу также присоединиться всемирно известный слэклайнер Яан Роосе, получивший известность благодаря своему участию в труппе артистов шоу балета Мадонны.
Они оба были каскадерами дублерами в таких известных голливудских фильмах как “Кредо убийцы” и “Чудо женщина”.
Также очаровательные шоу-балерины добавят феерии вечеру!
99% лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.
Special WHITE PARTY это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей — настоящий белоснежный рай!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города — будь на месте!
Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей — соблазн, перед которым невозможно устоять!
Больше информации на www.trai.ee
Забронировать VIP-столики можно по телефону (+372)5024262
Двери рая открываются в 23:00.
Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 50 €
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
NB! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже пунктах Piletilevi и в интернете: (до 8.09 — 15€ и VIP 35€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/tantsuparadiis-tancevalnyj-raj-special-white-party-338575/
NB! Strong Face & Style control: приветствуется белая одежда.
COVID INFO:
ВНИМАНИЕ! В связи с требованиями правительства Эстонии клуб Голливуд обязан проверять риск заражения посетителей! Число гостей не ограничено!
В клуб допускаются гости, кто может предъявить в дигитальном или распечатанном виде следующие документы:
▪︎сертификат вакцинации от COVID-19
▪︎справку о том, что вы переболели COVID-19
▪︎отрицательный PCR-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа)
▪︎отрицательный тест на антитела (сделанный не ранее чем за 48 часов)
▪︎отрицательный экспресс-тест, сделанный на месте
Экспресс-тест стоит 5 евро и его можно сделать у входа с левой стороны клуба Голливуд. При необходимости спросите подсказку на дверях клуба.
ТРЕБУЕТСЯ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
Видеоотчет с прошлого Танцевального рая смотри здесь: http://www.youtube.com/watch?v=TRCrBVIS3Uk