“Все органы отказали”: умер 11-месячный племянник Шарон Стоун

“Мой племянник и крестник Ривер Стоун был найден в своей кроватке, когда все его органы отказали. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо”, — просила на днях 63-летняя артистка в личном блоге.

“Ривер нужен Богу на небесах. Не могу сказать чего-то больше, чем то, что он мне нужен здесь, на Земле, потому что мое сердце разбито на миллион кусочков. Мои дни никогда не будут прежними, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, тебя любили сверх меры. Выход из своей больничной палаты сегодня — это самое трудное, что мне приходилось делать. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш”, — призналась мама ребенка.