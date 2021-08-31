“Все органы отказали”: умер 11-месячный племянник Шарон Стоун(2)
Своей болью Шэрон Стоун поделилась в социальной сети, отметив, что через неделю ребенку исполнился бы год. Пока неизвестно, какой именно болезнью страдал юный пациент.
“Мой племянник и крестник Ривер Стоун был найден в своей кроватке, когда все его органы отказали. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо”, — просила на днях 63-летняя артистка в личном блоге.
Родители малыша находятся вне себя от горя. Они все не могут принять столь стремительный уход мальчика из жизни.
“Ривер нужен Богу на небесах. Не могу сказать чего-то больше, чем то, что он мне нужен здесь, на Земле, потому что мое сердце разбито на миллион кусочков. Мои дни никогда не будут прежними, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, тебя любили сверх меры. Выход из своей больничной палаты сегодня — это самое трудное, что мне приходилось делать. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш”, — призналась мама ребенка.