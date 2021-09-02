“Я расскажу как надо правильно жить”: Мартин Репинский открыл свой ТикТок и выставил туда юмористическое видео

По мнению Мартина, чтобы идти в политику, для этого не нужно иметь специального образования. “Депутат — это человек, который представляет своего избирателя, нет какого-то требования к образованию или к опыту работы. Если люди решат, что, например, сварщик, шахтер или фермер может представлять их в парламенте, и что он будет принимать те решения, которые этим людям нравятся, то они могут его поддержать и это вполне нормально, то есть у нас любой человек может стать политиком”, — поделился Мартин.

Известно, что в январе 2020 года Мартин Репинский выразил свою любовь к новой жене Екатерине Васильевой с помощью большого плаката, вывешенного посреди города. Также совсем недавно один влюбленный человек решил последовать примеру Репинского и заказал большой плакат с признанием в любви на Тартуском шоссе, в центре Таллинна. “Бублик” решил узнать, собирается ли он еще делать подобные сюрпризы и политик относится к тому, что многим интересна его личная жизнь.

“Я не считаю себя законодателем, я не первый, кто это придумал, а какие в дальнейшем будут предприняты шаги — покажет будущее, такие вещи заранее не прогнозируются.

Я ни в коем случае не называю себя селебрити, но личная жизнь публичных людей всегда людям интересна, и я ничего против не имею”, — сказал Репинский.

Также на вопрос о том, собирается ли Мартин заводить себе аккаунт в ТикТоке, он ответил, что у него уже есть аккаунт, на котором даже выставлено одно видео.