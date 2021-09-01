ВИДЕО | “Надо минимум два помощника”: Юферева-Скуратовски рассказала, что ведет активную деятельность и ей не хватает помощи

“У депутата должно быть бюро и минимум два помощника. Мне, например, очень сильно этого не хватает, потому что я веду активную деятельность и на самом деле это непросто. Если ты работаешь, встречаешься с избирателями, готовишь какие-то проекты, то личное бюро было бы очень необходимо, хотя бы на минимальном уровне”, — поделилась мнением Юферева-Скуратовски в интервью “Бублику”.

Также, по мнению депутата Рийгикогу, в парламенте должны быть представители абсолютно разных профессий. “До сих пор у нас, по-моему, не было звезд эстрады. Но есть, например, прекрасный актер Райво Тамм, который находится со мной в комиссии иностранных дел, он снимался в разных фильмах и является очень глубоким, думающим и активным человеком. Дело не в том, какой профессии человек, а в том, насколько он хочет работать в Рийгикогу и заниматься законотворческой деятельностью”, — добавила она.