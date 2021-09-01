Ольга Бузова подсчитала, сколько денег ей нужно в месяц

“Посчитать непросто, так как трат очень много. Обеспечиваю себя, мою команду, семью — всего где-то 5 миллионов рублей (58 тыс. евро). Через месяц запланировано мое шоу в Крокусе и предварительная стоимость — около 30 миллионов рублей (350 тыс. евро). Естественно, получается я их заработала, раз трачу”, — рассказала Бузова.

Также Ольга добавила, что тратится на коммунальные платежи, путешествия, ремонт в квартире и исправно платит налоги. “Получается, я завидная невеста”, — пришла к выводу певица.

В 2019 году Ольга приобрела квартиру в Москве за 1,4 млн евро, однако до сих пор не закончила в ней ремонт.

Недавно после скандала с Дмитрием Губерниевым в эфире “Матч ТВ” бузова показала, как снимает стресс в ЦУМе. Певица примеряла туфли, которые стоят около 1000 евро. В похожих туфлях разных расцветок Ольга регулярно появляется на снимках в инстаграме.