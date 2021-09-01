ВИДЕО | Унылая осень отменяется: Вера Брежнева выложила видео топлес!

Вера — богиня, идол и кумир мужских сердец. Время от времени она публикует на своей странице свои бесконечно прекрасные фото и видео. И горячая благодарность ей за это от всего мужского человечества! Но эта новая запись — что-то особенное! В общем, осень отменяется, у лета ренессанс.