01.09.2021, 14:35
ВИДЕО | Унылая осень отменяется: Вера Брежнева выложила видео топлес!(2)
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Ну что, уже пора достать пуховик и плакать? Не спеши хоронить лето и провожать жару в теплые края — жара только начинается! Обнаружен мощный высокотемпературный источник — “Инстаграм” Веры Брежневой: певица выложила сокрушительно горячее видео топлес, — восторгается мужская часть MAXIM.
Вера — богиня, идол и кумир мужских сердец. Время от времени она публикует на своей странице свои бесконечно прекрасные фото и видео. И горячая благодарность ей за это от всего мужского человечества! Но эта новая запись — что-то особенное! В общем, осень отменяется, у лета ренессанс.
“Водные процедуры. Решила начать эту неделю так”, — поясняет происходящее на видео Вера. Ну а нам только их и подавай, правда же?