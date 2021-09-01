ЭКСКЛЮЗИВ | “Русский Размер” рассказали об интимных подарках от поклонниц и любимом алкогольном напитке

Дмитрий Коптилов и Игорь Луценко рассказали в интервью "Бублику", что пересечение эстонско-российской границы у них прошло не совсем гладко. “Не очень хотели пускать нашего звукача, хотя он не болеет, ПЦР-тест был, но что-то эстонским пограничникам не понравилось”, — сказал Луценко.

Группа также поделилась, что их прекрасно встретили в Эстонии: “Таллинн настолько прекрасный город, и лично мной горячо любим и по-другому быть не может”.

Алина Захарова предложила ребятам сыграть в игру про алкогольные напитки, чтобы узнать, какие им больше нравятся.

Ребята также рассказали о самом безумном подарке от поклонниц: “Презервативы в подарочной упаковке”.

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