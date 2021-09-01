ВИДЕО | Мордобой, конопляный торт массой 666 кг, переодевание, Собчак и обыски: как прошла свадьба Моргенштерна

С самого начала было понятно, что свадьба Моргенштерна будет необычной, но вряд ли близкие и друзья молодоженов ожидали такого эпатажа. Торжество проходило на теплоходе, плывшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей — от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до блогерши Анастасии Ивлеевой. Гостей на танцполе развлекали обнаженные стриптизеры в масках Александра Реввы и копиях вожделенных золотых тарелок Муз ТВ на причинных местах и одетый настоящий Александр Ревва (он же — Артур Пирожков), исполнивший свой нетленный хит “Алкоголичка”. Жених заказал для гостей 666-килограммовый свадебный торт с коноплей, шампанское лилось рекой. По слухам, Моргенштерн потратил на торжество около 120 тыс. евро. Впрочем, Алишер вполне может позволить себе такие траты: за год рэпер заработал около 1,5 миллиона долларов.

Молодые зачитали клятвы, написанные, словно на скрижалях, на огромных кусках пенопласта. Стоит отметить, что клятвы эти были сдобрены матом и плоскими шуточками “ниже пояса”. Рэпер скакал по сцене в белом платье, исполняя танцевальный номер, а затем швырнул в толпу букет невесты. После чего нырнул в гигантский свадебный торт.

В самый разгар торжества молодая жена артиста лишилась своего подвенечного наряда. По сценарию праздника они с мужем поменялись одеждой. Дилара надела мужской смокинг, а сам он… нарядился в белое платье новобрачной. Рэпер смело демонстрировал кружевную подвязку невесты на волосатой ноге.

Алишер устроил брачное торжество в стиле 90-х годов: с плакатами, традиционным выкупом невесты и мордобоем. Дилара была прелестна: избранница рэпера нарядилась в белое платье силуэта “русалка” с открытыми плечами. Злые языки судачили, что наряд невесту откровенно полнит. Конец этим пересудам положил сам счастливый жених, заявивший во всеуслышание, что у его избранницы просто “очень большая ж..а”.

Рэпер Моргенштерн минувшим вечером женился на своей давней подруге — 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. С Диларой звезда сцены познакомился еще до своего успеха. Слава вскружила Алишеру голову, и он променял возлюбленную на многочисленных поклонниц. Но потом одумался и вновь вернулся к Диларе, — напоминает предысторию “КП”.

Гости как могли старались соответствовать заданному уровню эпатажа. Настя Ивлеева, к примеру, явилась на торжество в трауре и закрытым черной вуалью лицом. А блогеры Дилан (не Боб и не Билан, не путайте) и Эльдар Джарахов устроили потасовку. Дилан смахнул с Эльдара очки и назвал “лузером”. “Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался”, — добавил он. Однако, как сообщают СМИ, нанести друг другу травмы блогеры не успели, так как их разняли собравшиеся на свадьбе гости. Да и вряд ли такие планы были. А вот создать инфоповод — другое дело!

Финал свадьбы получился идеальным. Судно, на котором проходили гуляния, остановили сотрудники речной полиции. Стражи правопорядка задержали теплоход и поднялись на его борт с собаками. Первоначально предполагалось, что судно остановили из-за шума или нарушения правил движения по реке. Однако вскоре выяснилось, что посудину остановили для обыска. Представители речной полиции искали на палубе наркотики. В итоге корабль задержали на некоторое время. О случившемся в Инстаграме взволнованно поведала Ксения Собчак. Все произошедшее ее крайне возмутило.

“Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле. Back to 90-е”, — написала телеведущая на своей страничке.

Впрочем, не исключено, что инцидент с полицией был подстроен. И хотя Ксения Собчак в своем посте уверяла, что стражи правопорядка — самые настоящие, их появление на палубе могло быть спровоцировано для того, чтобы пощекотать нервы гостям праздника. Дело в том, что Моргенштерн устроил брачное торжество в стиле 90-х годов. И появление в самый разгар праздника полиции вполне вписывается в эту концепцию.

Наверняка мимо столь яркого события не сможет пройти главные моралисты России во главе с Никитой Михалковым. Но пока он будет сокрушаться о падении нравов под согласное кивание старшего поколения, никуда не деться от вопроса, что делать с поколением новым. Практически свадебный подарок преподнес холдинг Romir. Именно Моргенштерн возглавил рейтинг доверия среди молодежи 2000-2007 годов рождения. И с этим придется жить и считаться.