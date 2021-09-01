ВИДЕО | Мордобой, конопляный торт массой 666 кг, переодевание, Собчак и обыски: как прошла свадьба Моргенштерна(12)
Рэпер Моргенштерн минувшим вечером женился на своей давней подруге — 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. С Диларой звезда сцены познакомился еще до своего успеха. Слава вскружила Алишеру голову, и он променял возлюбленную на многочисленных поклонниц. Но потом одумался и вновь вернулся к Диларе, — напоминает предысторию “КП”.
Алишер устроил брачное торжество в стиле 90-х годов: с плакатами, традиционным выкупом невесты и мордобоем. Дилара была прелестна: избранница рэпера нарядилась в белое платье силуэта “русалка” с открытыми плечами. Злые языки судачили, что наряд невесту откровенно полнит. Конец этим пересудам положил сам счастливый жених, заявивший во всеуслышание, что у его избранницы просто “очень большая ж..а”.
В самый разгар торжества молодая жена артиста лишилась своего подвенечного наряда. По сценарию праздника они с мужем поменялись одеждой. Дилара надела мужской смокинг, а сам он… нарядился в белое платье новобрачной. Рэпер смело демонстрировал кружевную подвязку невесты на волосатой ноге.
Молодые зачитали клятвы, написанные, словно на скрижалях, на огромных кусках пенопласта. Стоит отметить, что клятвы эти были сдобрены матом и плоскими шуточками “ниже пояса”. Рэпер скакал по сцене в белом платье, исполняя танцевальный номер, а затем швырнул в толпу букет невесты. После чего нырнул в гигантский свадебный торт.
С самого начала было понятно, что свадьба Моргенштерна будет необычной, но вряд ли близкие и друзья молодоженов ожидали такого эпатажа. Торжество проходило на теплоходе, плывшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей — от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до блогерши Анастасии Ивлеевой. Гостей на танцполе развлекали обнаженные стриптизеры в масках Александра Реввы и копиях вожделенных золотых тарелок Муз ТВ на причинных местах и одетый настоящий Александр Ревва (он же — Артур Пирожков), исполнивший свой нетленный хит “Алкоголичка”. Жених заказал для гостей 666-килограммовый свадебный торт с коноплей, шампанское лилось рекой. По слухам, Моргенштерн потратил на торжество около 120 тыс. евро. Впрочем, Алишер вполне может позволить себе такие траты: за год рэпер заработал около 1,5 миллиона долларов.
Гости как могли старались соответствовать заданному уровню эпатажа. Настя Ивлеева, к примеру, явилась на торжество в трауре и закрытым черной вуалью лицом. А блогеры Дилан (не Боб и не Билан, не путайте) и Эльдар Джарахов устроили потасовку. Дилан смахнул с Эльдара очки и назвал “лузером”. “Ты в себя, что ли, поверил? Я с тобой нормально общался”, — добавил он. Однако, как сообщают СМИ, нанести друг другу травмы блогеры не успели, так как их разняли собравшиеся на свадьбе гости. Да и вряд ли такие планы были. А вот создать инфоповод — другое дело!
Финал свадьбы получился идеальным. Судно, на котором проходили гуляния, остановили сотрудники речной полиции. Стражи правопорядка задержали теплоход и поднялись на его борт с собаками. Первоначально предполагалось, что судно остановили из-за шума или нарушения правил движения по реке. Однако вскоре выяснилось, что посудину остановили для обыска. Представители речной полиции искали на палубе наркотики. В итоге корабль задержали на некоторое время. О случившемся в Инстаграме взволнованно поведала Ксения Собчак. Все произошедшее ее крайне возмутило.
“Свадьба по классике закончилась ментами, которые устроили шмон. Час держали всех на корабле. Back to 90-е”, — написала телеведущая на своей страничке.
Впрочем, не исключено, что инцидент с полицией был подстроен. И хотя Ксения Собчак в своем посте уверяла, что стражи правопорядка — самые настоящие, их появление на палубе могло быть спровоцировано для того, чтобы пощекотать нервы гостям праздника. Дело в том, что Моргенштерн устроил брачное торжество в стиле 90-х годов. И появление в самый разгар праздника полиции вполне вписывается в эту концепцию.
Наверняка мимо столь яркого события не сможет пройти главные моралисты России во главе с Никитой Михалковым. Но пока он будет сокрушаться о падении нравов под согласное кивание старшего поколения, никуда не деться от вопроса, что делать с поколением новым. Практически свадебный подарок преподнес холдинг Romir. Именно Моргенштерн возглавил рейтинг доверия среди молодежи 2000-2007 годов рождения. И с этим придется жить и считаться.