Не постесняетесь съесть? В Таллинне появились вафли в виде мужского полового органа

Идея появилась еще в 2017 году в Бангкоке, именно тогда Инстаграм взорвали фаллообразные вафли.



И теперь они появились в Эстонии. Такие "пошлые" вафли можно заказать на дом. Одна штука стоит около пяти евро. Чем больше “вротов” — тем больше скидка, а заказав два “врота”, доставка по Таллинну бесплатная.





Пока на выбор есть 6 разных видов “вротов”: “Коко Бой” — с белым и молочным шоколадом и кокосовой стружкой, “Миссионер” — с молочным шоколадом и кондитерской посыпкой, “Банана Хот” — с белым шоколадом и банановой глазурью, “Ранчи Кранч” — с белым шоколадом, карамелью и кранчем, “Пёрпл Гай” — с розовым вишневым шоколадом и белым шоколадом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BEST WAFFLES in Tallinn (@wrot.ee)







Не постеснялись бы вы купить себе такой "врот"?

