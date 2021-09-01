Умер гитарист группы “Зоопарк” Александр Храбунов

Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 1977-м он переехал в Ленинград, где основал группу «Прощай, черный понедельник». Через три года он познакомился с Майком Науменко, и тот пригласил его войти в состав своей новой группы, получившей название «Зоопарк». Храбунов был лидер-гитаристом «Зоопарка» все десять лет существования группы — до смерти Науменко в августе 1991 года.