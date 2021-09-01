01.09.2021, 16:51
“У вас что-то выпало”: молодая жена Александра Цекало смутила подписчиков снимком с пляжа
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Художница Дарина Эрвин, которая вдвое младше своего супруга-продюсера Александра Цекало, подразнила подписчиков новым снимком, сделанным на пляже. На фото бюстгальтер едва прикрывает грудь девушки, вызывая споры о том, делала ли она пластику, — передает Anews.
Недавно в Сети появились слухи о том, что Дарина ждет ребенка. Для сплетен есть основания: сама художница поделилась селфи, на котором в облегающем наряде видно округлившийся живот. Чтобы не раскрывать интригу, на новом снимке молодая жена Цекало прячет живот под просторной рубашкой, смещая акцент на бюст.
“Какие красивые глаза”, — глумится один из подписчиков (и все понимают, что он имеет в виду, так как глаза скрыты солнцезащитными очками).
Пока ни Цекало, ни его четвертая супруга не подтвердили слухи о беременности. Если они окажутся правдой, для продюсера это будет третий биологический ребенок. У Александра есть двое детей от брака с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. Также он оформил отцовство дочери Лолиты Милявской.