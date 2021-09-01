“У вас что-то выпало”: молодая жена Александра Цекало смутила подписчиков снимком с пляжа

Недавно в Сети появились слухи о том, что Дарина ждет ребенка. Для сплетен есть основания: сама художница поделилась селфи, на котором в облегающем наряде видно округлившийся живот. Чтобы не раскрывать интригу, на новом снимке молодая жена Цекало прячет живот под просторной рубашкой, смещая акцент на бюст.

“Какие красивые глаза”, — глумится один из подписчиков (и все понимают, что он имеет в виду, так как глаза скрыты солнцезащитными очками).

Пока ни Цекало, ни его четвертая супруга не подтвердили слухи о беременности. Если они окажутся правдой, для продюсера это будет третий биологический ребенок. У Александра есть двое детей от брака с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. Также он оформил отцовство дочери Лолиты Милявской.