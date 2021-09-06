ФОТО | “Жуть какая!”: муж Лизы Боярской радикально изменил внешность

Максима Матвеева поклонники привыкли видеть брюнетом. Однако не так давно он превратился в блондина. Внешний вид артиста фанатам показался жутким и непривлекательным.



“Верните свой цвет волос!”, “Парикмашка опять натворила?”, “Ошибка системы”, “Это жуть жуткая!”, “Святые угодники!”, “Смывайте, Максим! Верните все, как было”, “Не ваш стиль”, “Вы на себя тут совсем не похожи!”, — разбушевались оторопевшие поклонники.

К слову, Матвеев уже не в первый раз шокирует публику. Не так давно артист предстал с розовыми волосами. Максим заявил, что, перекрашивая волосы, снимает стресс.

Кроме этого 39-летний актер наряжался в женское, снявшись в клипе группы “Моя Мишель”. Он сыграл дрэг-артиста, который выступает на сцене ночного клуба. Актер признался, что испытал новые для себя эмоции.