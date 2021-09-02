Александр Шоуа о распаде “Непары”: “Я призывал хотя бы приходить трезвой на концерт”

Коллектив “Непара” пользовался невероятной популярностью в 2000-е. Тогда артисты выпускали один хит за другим. На сцене Александр Шоуа и Виктория Талышинская всегда выглядели очень гармонично, из-за чего постоянно появлялись слухи об их романе. А вот за кулисами отношения музыкантов оставляли желать лучшего.

В интервью для радиостанции “Москва FM” Шоуа в очередной раз рассказал, почему же группа распалась. Как выяснилось, музыканту просто надоело постоянно контролировать коллегу. “Когда ты находишься внутри коллектива, где у каждого есть свое мнение, то управлять музыкальным процессом не представляется возможным. Тем более, когда мнение, высказываемое на сцене, не сильно мощное, а вот в жизни человек мнит о себе что-то сверхъестественное. Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе”, — заявил Шоуа.

Ранее Александр уже рассказывал, что сотрудничать с Викторией было крайне сложно. Главной претензией артиста в адрес коллеги стал непрофессионализм. А вот Талышинская утверждала, что разрыв творческих отношений произошел из-за чрезмерного давления со стороны Шоуа. Якобы солист брал на себя слишком много, что вызывало раздражение.

Так или иначе, в конце прошлого года Александр возродил коллектив, но в ином виде. Артист пригласил солировать сразу двух исполнительниц — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. “Я остался в прекрасных отношениях с продюсером коллектива “Непара”. Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции”, — признался Александр.

Виктория Талышинская тоже продолжает творчески развиваться. Вот только артистка не исполняет старые хиты, решив, что та глава ее жизни навсегда закрыта.