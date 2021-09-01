18 сентября в Нарве состоится мастер-класс по пленочной фотографии

Каждому участнику в подарок катушка плёнки и знания, что с ней и как делать!

Чтобы забронировать место нужно зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/y7rkzstPcV4GfRhw8 И внести предоплату в сумме 25 евро (информация в анкете). Количество мест на МК ограничено!

Теория будет включать в себя ответы на такие вопросы, как:

* Что такое фотография/Что такое свет/С чего все началось?

* Что такое фотопленка/Из чего состоит эмульсия?

* Как работает фотопленка/какие есть типы фотопленки

* Почему люди снимают на фотопленку?

Какие есть типы фотокамер (slr, tlr, rf)

* Как выбрать плёнку?

* Размеры печати?

* Как выбрать фотоаппарат и объектив?

Также мы поговорим о том, какой же он “идеальный” портрет и приступим к портретной практике с моделью. Каждому участнику мы вручим по чёрно-белой плёнке, поэтому берите с собой свою и цифровую и пленочную технику. Если у вас нет плёночного фотоаппарата, то у нас найдётся парочка для вас. P.S. К нам можно с любой фототехникой или смартфоном, но даже с базовой "зеркалкой" вы получите багаж полезных знаний.

Таймлайн:

12:00 - 12:30 Приветственный чай и знакомство

12:30 - 15:00 Теоретическая часть, вопросы/ответы

15:00 - 15:30 Чайная пауза

15:30 - 16:00 Потретная теория

16:00 - 18:00 Практика

Мероприятие будет проведено в соответствии с коронаограничениями.

Стоимость участия 50 евро.

Место проведения VitaTiim,

Tuleviku 7 20307 Narva, Ida-Viru County, Estonia

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.