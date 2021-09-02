Дочь Анны Самохиной высказалась о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым

По словам Александры, у нее история об отношениях ее матери с Дмитрием каждый раз вызывает недоумение. Актриса призналась, что у них с родительницей были довольно откровенные, близкие и доверительные отношения, но та ни разу не обмолвилась ни словом о Нагиеве. Тем не менее, Самохина допускает, что между Анной и Дмитрием могла быть симпатия, но вряд ли было что-то большее.