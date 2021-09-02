02.09.2021, 15:00
Дочь Анны Самохиной высказалась о тайном романе матери с Дмитрием Нагиевым(3)
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Актриса Александра Самохина прокомментировала слухи о тайном романе своей матери Анны Самохиной с Дмитрием Нагиевым. О близких отношениях родительницы и телеведущего артистка высказалась в программе “Судьба человека” на канале “Россия 1”. Об этом сообщает “Рамблер”.
По словам Александры, у нее история об отношениях ее матери с Дмитрием каждый раз вызывает недоумение. Актриса призналась, что у них с родительницей были довольно откровенные, близкие и доверительные отношения, но та ни разу не обмолвилась ни словом о Нагиеве. Тем не менее, Самохина допускает, что между Анной и Дмитрием могла быть симпатия, но вряд ли было что-то большее.
“Нагиев иногда может сказать такое красное словцо. Поэтому я лично не в курсе их отношений с Нагиевым, но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной. Симпатия у них наверняка была”, — заявила Александра.
Напомним, что 8 лет назад Анна Самохина умерла от рака. В этом году ей могло бы исполниться 55 лет.