Лечащий врач Анастасии Заворотнюк приоткрыл тайну состояния ее здоровья

Эксперты считают, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировала процедура ЭКО, однако теперь важна не причина, а следствие. К счастью, артистка жива и находится в более-менее стабильном состоянии, учитывая то, что пациенты с ее диагнозом не живут так долго.

Большую роль в борье актрисы со смертельной болезнью сыграли врачи из РАН, в частности, Петр Чумаков. По его словам, специально “прекрасной няни” была разработана “противоопухолевая вакцина”, суть которой заключается в том, что инфицированные клетки изымаются из организма и подвергаются атаке специальных вирусов, чтобы была возможность найти механизм их уничтожения.

Однако, как писали средства массовой информации, супруг актрисы — Петр Чернышев предложил медикам все же подождать с введением указанного препарата, боясь, что изнеможденный организм не выдержит ещё одного испытания. Но, в случае ухудшения состояния артистки он будет готов на использование изобретения.

“Это удивительно, но у Анастасии Заворотнюк действительно все не так плохо, как обычно бывает при таком диагнозе. Как правило, с таким заболеванием ситуация очень динамично развивается в худшую сторону. А актриса борется уже два года, и у нее хорошая тенденция”, — поделился Чумаков.

По сути, это хорошие новости, но редкие сводки из окружения Заворотнюк все же настораживают, ведь к ней все ещё не пускают, не дают пользоваться зеркалами, по телефону она общается только по острой необходимости. Хотя, по данным Woman, страницу в Instagram она ведет сама.

В недавнем времени одна из сотрудниц медицинского учреждения, где проходила лечение народная любимица, заявила о том, что у неё есть снимки, показывающие внешний вид кино на фоне болезни. Но, нужно ли это, ведь если общественность увидит истинное положение дел, — то это приведет к чрезмерным переживаниям. Может быть лучше верить, что её история станет исключением из печальных правил.