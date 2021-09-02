Привычные напитки, которые опасны для переболевших ковидом

"Независимо от сложности и тяжести заболевания после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого черного чая», — посоветовала кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Вводить эти напитки в рацион вновь следует с большой осторожностью — по 1-2 чашки в день, и то некрепкой концентрации. А вот в употреблении зеленого чая после ковида можно себе не отказывать — он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов.