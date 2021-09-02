02.09.2021, 18:00
Привычные напитки, которые опасны для переболевших ковидом
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От двух привычных напитков после перенесенного ковида лучше первое время воздержаться — чревато тахикардией. Такой совет дала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили. Доктор объяснила, что после ковида и так возможна одышка, а если сердцебиение чаще, дышать станет еще тяжелее. Об этом пишет mail.ru.
"Независимо от сложности и тяжести заболевания после ковида на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого черного чая», — посоветовала кандидат медицинских наук в интервью радио Sputnik.
Вводить эти напитки в рацион вновь следует с большой осторожностью — по 1-2 чашки в день, и то некрепкой концентрации. А вот в употреблении зеленого чая после ковида можно себе не отказывать — он содержит вещества, которые прекрасно воздействуют на тонус сосудов.