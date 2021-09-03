Россиянин нашел старую кружку и стал миллионером

По словам Ушакова, чаще всего петербуржцы приносят на продажу книги. Иногда попадаются недорогие издания, которые можно продать за 100 евро за том. Однако удается отыскать и более ценные экземпляры стоимостью на порядок выше. На втором месте по популярности — фарфоровая посуда и другие изделия из керамики, на третьем — драгоценности из золота и серебра.

Самые редкие участники аукциона — предметы быта и одежда. Например, в марте на аукционе, организованном Северным аукционным домом, продали чиновничий мундир второй половины XIX века. В августе на продажу выставили расшитое бисером и пайетками платье 1920 года. Также петербуржцы продают перчатки, шляпы и старинные кружева с вышивками.

Ушаков рассказал, что не так давно на торгах продали дорожный сундук фирмы Louis Vuitton, которому больше 100 лет. “Сундук хранился у нашего клиента дома, ждал своего часа — и вот, дождался. Мы его продали в июне за 2000 евро”, — отметил он.

31 января 2021 года на аукционе продали кружку с портретом репрессированного российского революционера Григория Евсеевича Зиновьева, которую петербуржец нашел в своем гараже. Сначала мужчина собирался выбросить ее, но обратился к экспертам, которые высоко оценили находку. Стартовая цена кружки составила 600 евро, однако ее приобрело частное лицо за 50 тысяч. “Отмечу, что такая находка — редкость, предметы с изображением репрессированных деятелей уничтожали, она сохранилась чудом”, — прокомментировал Ушаков.

Григорий Евсеевич Зиновьев — советский политик, революционер и член большевистской партии. Вошел в историю не только как первый руководитель и идейный лидер коммунистического интернационала, но и как серьезный соперник Иосифа Сталина.