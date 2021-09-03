Разное
03.09.2021, 15:30

Россиянин нашел старую кружку и стал миллионером

 
ФОТО: Северный аукционный дом
Руководитель Северного аукционного дома Андрей Ушаков рассказал о частых и необычных аукционных лотах в интервью “Московскому комсомольцу”. Одним из таких лотов стала найденная россиянином в гараже старая кружка, которая ушла с молотка почти за 50 тыс. евро (4,2 млн рублей).

По словам Ушакова, чаще всего петербуржцы приносят на продажу книги. Иногда попадаются недорогие издания, которые можно продать за 100 евро за том. Однако удается отыскать и более ценные экземпляры стоимостью на порядок выше. На втором месте по популярности — фарфоровая посуда и другие изделия из керамики, на третьем — драгоценности из золота и серебра.

Самые редкие участники аукциона — предметы быта и одежда. Например, в марте на аукционе, организованном Северным аукционным домом, продали чиновничий мундир второй половины XIX века. В августе на продажу выставили расшитое бисером и пайетками платье 1920 года. Также петербуржцы продают перчатки, шляпы и старинные кружева с вышивками.

Ушаков рассказал, что не так давно на торгах продали дорожный сундук фирмы Louis Vuitton, которому больше 100 лет. “Сундук хранился у нашего клиента дома, ждал своего часа — и вот, дождался. Мы его продали в июне за 2000 евро”, — отметил он.

31 января 2021 года на аукционе продали кружку с портретом репрессированного российского революционера Григория Евсеевича Зиновьева, которую петербуржец нашел в своем гараже. Сначала мужчина собирался выбросить ее, но обратился к экспертам, которые высоко оценили находку. Стартовая цена кружки составила 600 евро, однако ее приобрело частное лицо за 50 тысяч. “Отмечу, что такая находка — редкость, предметы с изображением репрессированных деятелей уничтожали, она сохранилась чудом”, — прокомментировал Ушаков.

Григорий Евсеевич Зиновьев — советский политик, революционер и член большевистской партии. Вошел в историю не только как первый руководитель и идейный лидер коммунистического интернационала, но и как серьезный соперник Иосифа Сталина.

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