03.09.2021, 10:02
ВИДЕО | Незаурядный эстонcкий музыкант сделал поездку на трамвае волшебной для всех(2)
Foto: Jaanus Lensment
Актриса Миртель Похла получила приятные впечатления от поездки в общественном транспорте и поделилась видео в своем Инстаграме.
“Поездка на трамвае. Этот джентльмен продолжал играть все новые и новые песни, пока в какой-то момент женщина примерно его возраста не встала с трамвайного сиденья, не бросила монетку и не сказала:“ Спасибо, жизнь вернулась ко мне! ” Тогда трамвай сразу наполнился любовью ”, — так Миртель описала события, произошедшие несколько дней назад.
Эстонский гитарист и композитор Эрки Пярноя признал в этом незнакомце музыканта. Это Ильмар, участвовавший в программе “Сто историй”, где о нем рассказали его историю.
“Он был незаурядным человеком и сделал эту поездку на трамвае волшебной для всех”, — добавила Миртель.