ВИДЕО | Незаурядный эстонcкий музыкант сделал поездку на трамвае волшебной для всех

“Поездка на трамвае. Этот джентльмен продолжал играть все новые и новые песни, пока в какой-то момент женщина примерно его возраста не встала с трамвайного сиденья, не бросила монетку и не сказала:“ Спасибо, жизнь вернулась ко мне! ” Тогда трамвай сразу наполнился любовью ”, — так Миртель описала события, произошедшие несколько дней назад.