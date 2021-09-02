02.09.2021, 15:02
Концерт переносится! Ramil выступит в Таллинне 3 декабря на MJYoungFest(1)
Pressifoto
По многочисленным просьбам организаторы обьединяют мероприятия и понижают возраст посещения. Таким образом Рамиль приедет на фестиваль MJYoungFest 3 декабря, где также выступят:
ХАБИБ,
Ваня Дмитриенко,
Джаро & Ханза,
и другие.
Смотри тут: https://www.facebook.com/events/2490869337674376
Билеты: https://mjproduction.ee/
Все билеты, купленные на концерт Рамиля действуют для прохода на фестиваль!
Если вас не устраивает дата то можете вернуть билеты!