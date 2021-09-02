Концерт переносится! Ramil выступит в Таллинне 3 декабря на MJYoungFest

ХАБИБ,

Ваня Дмитриенко,

Джаро & Ханза,

и другие.

Смотри тут: https://www.facebook.com/events/2490869337674376

Билеты: https://mjproduction.ee/

Все билеты, купленные на концерт Рамиля действуют для прохода на фестиваль!