Умер автор сиртаки — греческий композитор Микис Теодоракис

Теодаракиса в основном знают как автора знаменитой “народной” греческой мелодии “Сиртаки”, котрая стала неофициальным символом страны. Однако в его творческом портфеле есть симфонии, оратории, оперы и другие сочинения. Его произведения исполняли даже Beatles.

“Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца за права и свободы людей с нами больше нет”, — сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Стоит отметить, что 1960-х годах Теодоракис был политическим активистом. Он состоял в греческом парламенте о Единой левой демократической партии, позже был отправлен в тюрьму, а потом в ссылку. Перед правительством за него заступались такие мэтры как Дмитрий Шостакович, Артур Миллер и Гарри Белафонте.