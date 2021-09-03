ВИДЕО | Внезапно! Спустя 40 лет после распада группа ABBA выпустила новые песни и готовит альбом

Новый альбом величайшей шведской поп-группы будет состоять из 10 треков. Они будут представлены не только в записи, но и вживую: квартет намерен дать концерт весной 2022 года в Лондоне на арене, специально подготовленной для этого выступления в Queen Elizabeth Olympic Park. Публика увидит на сцене аватары певцов, которые будут “петь” в сопровождении живого ансамбля музыкантов. Продажа билетов на этот концерт начнется 7 сентября.

Поклонники группы с ностальгическим восторгом приняли новые записи. Под ними есть и комментарии на русском языке.

“Мои эмоции сейчас бьют ключом, сижу и плачу, — признается один из комментаторов. — Люблю ваши песни с самого детства, ваши песни как машина времени которая переносит меня в 70-е годы. Сейчас хочется сказать лишь одно Thank You For The Music”.

“Никто не верил, но это свершилось! Есть чудеса на свете, и наше чудо — это ABBA”, — пишет другой.

“Мне почти 16, так что я росла не в те времена, когда ABBA выпускали свои последние альбомы, но отец познакомил меня с их музыкой, когда я была младше, — рассказала одна из англоязычных поклонниц группы Софи. — Мы слушали их песни в машине, а еще мне нравилось танцевать под них. К несчастью, отец умер, когда мне было 9, но музыка ABBA переносит меня в те дни, которые мы проводили вместе с отцом. Их музыка всегда вызывает улыбку, и новые песни сделали ярче мой день!”

Шведская поп-группа ABBA выступала в 1972–1982 годах и с 2018 года. Ее название сформировано из первых букв имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.