Молодой муж Азизы оказался не итальянским ресторатором, а липецким проходимцем?

Как выяснилось, никакой он не Алессандро Лортэ, а… Александр Соколов. Много лет он жил в Липецке вместе с мамой Людмилой и братом, затем переехал в Италию и там, по слухам, открыл семейный ресторан, приносящий неплохой доход. Правда, эксперты студии программы “Андрей Малахов. Прямой эфир” усомнились в правдивости слов новобрачного. Они считают, что тот является мошенником, равно как и его мать.

Например, некая дама из Греции подтвердила: семья Алессандро на мели, им необходимы деньги, которые есть у Азизы. “Саша говорил маме: “Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость”. Но мама заставила: “Нам нужны деньги”. Он тупой, ничего не решает вообще. Азиза ему купила два костюма на свадьбу. Она в курсе всего — она знает, что он не ресторатор. А брат просто работает на кухне. А Людок — даст фору всем”, — прозвучали шокирующие подробности в эфире телеканала “Россия 1”.

В студию программы пришла Татьяна Щербинина, которую Людмила обманула в начале 2000-х. Она продала Татьяне квартиру и… подселила туда других жильцов. В итоге между женщинами был суд, и потерпевшим вернули деньги. В ходе разбирательство выяснилось: квартира была в аресте и ее перепродавали пять раз!

Про маму Алессандро и нынешнюю свекровь Азизы также слагают легенды в родном городе. По слухам, она была неверна супругу, поэтому он не только поднял на нее руку, но и нанес несколько ударов ножом. Естественно, после такого мужчина угодил в тюрьму, а Людмила с детьми перебралась в Италию. Но каким образом? Это остается загадкой для всех.

Журналисты также разыскали и супруга Людмилы, уже отсидевшего свой срок. “Я рад, что сын женился, но мне стыдно ему в глаза смотреть. Азиза — звезда, а он пока нет”, — сказал отец Лортэ в студии канала “Россия 1”.