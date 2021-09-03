ФОТО | Определены самые смешные снимки животных 2021 года
Премия Comedy Wildlife Photo Awards была основана в 2015 году. Ее создатели, фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, считают, что такой конкурс может помочь взглянуть людям на животных с другого ракурса. Многие фотопремии, связанные с животными, сосредоточены на их грации или сложном экологическом положении. Однако, чтобы сохранить природу, возможно, нужно вызвать положительные эмоции. “Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, напоминает нам, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить ее”,- говорит Джойнсон-Хикс.
В этом году комитет жюри конкурса получил более 7000 заявок со всего мира! После долгих споров специалисты все-таки смогли отобрать 42 кадра, которые еще поборются за главный титул лучшего фото.
Сейчас, после того как финалисты выбраны, за понравившийся кадр можно отдать свой голос на сайте премии до 10 октября, победители будут объявлены 22 октября.