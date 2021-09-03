ФОТО | Определены самые смешные снимки животных 2021 года

Премия Comedy Wildlife Photo Awards была основана в 2015 году. Ее создатели, фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, считают, что такой конкурс может помочь взглянуть людям на животных с другого ракурса. Многие фотопремии, связанные с животными, сосредоточены на их грации или сложном экологическом положении. Однако, чтобы сохранить природу, возможно, нужно вызвать положительные эмоции. “Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, напоминает нам, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить ее”,- говорит Джойнсон-Хикс.