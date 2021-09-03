Психолог отвечает, ну почему так популярна песня “Третье сентября”

“Это ностальгия. Это были те самые лихие 90-е, родители её слушали, а дети сегодня подхватывают. Происходит инерция. Сама песня была написана в 90-е годы, это сложные времена, когда люди выживали. И сегодня эта песня вызывает какое-то душевное тепло”, — уточнила Коржаева.

Она также напомнила, что именно с наступлением осени появляется тяга к раздумьям, поэтому песня такая своевременная. Клинический психолог отметила, что в людях включается меланхоличное настроение и сама песня про любовь и некую перезагрузку.

“Ведь нам нравится погрустить, у нас менталитет такой. И в это время года это самая актуальная тема — погрустить. Поэтому она всегда будет популярная. Песня про ностальгию, про то, что нужно вспомнить, как всё было хорошо”, — заключила Коржина.

А вы согласны с этим мнением? Сразу скажем: мы — нет. Ведь песен в 90-е было написано много, и душевных в том числе. Однако “заходит” именно эта. По нашему мнению, главная причина в конкретной дате (очевидно, нам не хватает каких-то собственных, народных праздников) и в этакой временной петле: как ни переворачивай календарь, попадаешь в этот русский день сурка. Примерно так же в Америке ожидали 21 октября 2015 года: именно в этот день должен был прибыть из прошлого Марти Макфлай. Но Марти прилетел и улетел, а 3 сентября возвращается!