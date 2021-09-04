Спустя год после смерти супруги Андрей Норкин женился вновь

Обладатель премии “ТЭФИ” опубликовал кадры из московского загса, где он позирует перед камерой вместе с невестой. Пара оделась подобающе торжеству: на Норкине элегантный черный костюм, белая рубашка и галстук-бабочка, а его избранница выбрала закрытое платье цвета беж и блестящие туфли-лодочки.

Новобрачные обменялись кольцами, а затем поцеловались в знак создания нового союза. В социальных сетях пишут слова поздравления и говорят о том, что Норкин выглядит счастливым. “От всей души поздравляю. Мир вашему дому”, “Поздравляем, желаем счастья!”, “Ой, что это?” — пишут комментаторы. От многих не ускользнул тот факт, что 53-летний телеведущий женился через год после смерти супруги. И столь малый промежуток времени между этими событиями стал поводом для укоризненных замечаний: "Все мужики одинаковые, ничего святого и вечного", "Так можно быстро жениться любящему, потерявшему любимую жену?", "Как-то быстренько невеста подоспела"...

Отметим, что с супругой Юлией Андрей Владимирович состоял в браке почти 30 лет. Друзья и коллеги говорили о том, что они стали родными друг для друга людьми. Вместе работали, добивались успехов, но в какой-то момент супруга стала больше заниматься домом, а муж пошел вверх по карьерной лестнице.

Напомним, Юлия Норкина умерла 4 июня 2020 года. Супруг сам сообщил о трагедии день спустя. “Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей. Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте на Новодеревенское кладбище в Пушкино”, — такой пост оставил телеведущий.

К слову, многие обвиняли телеведущего в романе на стороне. Якобы узнав об этом, сердце женщины не выдержало. Но Норкин отмел эти слухи: “Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?”