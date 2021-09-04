Группа Maneskin дала интервью Ольге Бузовой. Собчак в бешенстве!

По ее словам, организаторы сами вышли на нее и предложили пообщаться с горячей итальянской группой, а потом “саботировали” интервью. “Потому что у менеджмента музыкантов супертупой, непонятийный и небизнесовый подход. По мне он не ударит, потому что у меня сетка гостей забита на долгое время вперед. Но меня адски бесит непрофессионализм, просто бомбит от тупых и тех, кто не умеет работать. Поэтому я выскажусь”, — разгневалась Ксения.

Собчак поясняет: она была не против, если Maneskin дадут интервью “Вечернему Урганту”, печатной прессе, но в YouTube — только ей. Но потом узнала, что общение согласовали и с “Нежным редактором”, которую тоже “кинули” перед самым началом. “А потом мой продюсер мне пишет, что менеджмент артиста не дал ни аргументов, ни объяснений, просто свернул наше интервью”, — призналась телеведущая.

В итоге звезда была вынуждена попросить подписчиков атаковать соцсети группы, чтобы лишний раз доказать, что у них плохие сотрудники. “У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженых кукол в ушанках. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про борщ, шампунь и одинаковые татуировки”, — сетует Ксения. Ей же хотелось обсудить рок, бунтарство, а также проблемы подростков в Италии и России.

Артисты никак не отреагировали на выпад Собчак. В Москве звезды провели несколько дней, успели выступить на закрытой вечеринке, а также устроить паблик-толк с поклонниками. Зато отреагировала Ольга Бузова, которой как раз удалось пообщаться с группой.