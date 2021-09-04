ВИДЕО | Суд между Костюшкиным и Монеточкой превратился в абсурдную комедию

Мелодия стала основой для трека “Мама я не зигую”. Костюшкин почти год пытался решить конфликт мирно, готов был на обоюдный пиар, бартер или незначительную сумму компенсации. Однако представители певицы бойкотировали переговоры, а потом и вовсе не пришли в суд.

“К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение”, — объяснял в своем блоге в Instagram Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

“Истец (Костюшкин) является автором произведения “Женщина я не танцую”. Ответчик использовал контрафактное музыкальное произведение без разрешения правообладателя. Просим ответчику (Монеточке) запретить использование плагиата и взыскать с него 900 тысяч рублей”, — объяснили свои требования адвокаты Костюшкина.

Представители Костюшкина узнали о краже песни в апреле 2018 года. Стас Костюшкин указан автором на всех цифровых площадках. Дальше началась такая юридическая эквилибристика, которой позавидовал бы и Эльман Пашаев. Для начала юрист Гырдымовой Василий Савченко попросил предоставить подтверждающией документы об авторстве песни. “В нашем случае истец является автором произведения, пока не доказано обратное”, — парировали представители Стаса Костюшкина.

В ответ сторона Монеточки заявила, что певица вовсе не крала песню. ”Это всего лишь пародия. Гырдымова никогда не выступала на концертах, а только на девичниках или небольших вечеринках”, — сказал юрист.

Сторона истца, однако, напомнила, что было много записей с этой песней в исполнении Монеточки. Позже они были заблокированы в Интернете по требованию правообладателя. Судья Елена Грязных попросила продемонстрировать несколько примеров, когда Гырдымова исполняла чужую песню. Адвокаты Костюшкина показали на телефоне запись с концерта в Хабаровске.

И тут представитель Монеточки заявил, что жаэе не знает, как она выглядит. И попросил предоставить доказательства того, что на видео именно Гырдымова.