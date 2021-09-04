“Это ужас”: Сергей Жигунов вспомнил о начале работы с Анастасией Заворотнюк

Сегодня Жигунов вспоминает их с ужасом и говорит, что первые съемочные дни стали дня него настоящим кошмаром. Воспоминаниями о работе над популярным сериалом Жигунов поделился во время встречи с поклонниками в Екатеринурге.

“Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло. С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — “Друзья”. Но у них ничего не получалось”.

Ситуацию спас режиссер Алексей Криущенко, снявший потом сериал “Слуга народа”, который помог, по мнению Жигунова, стать президентом Украины Владимиру Зеленскому. Криущенко переиначил американский ситком на отечественный лад и снял все по-своему. В итоге сериал “Моя прекрасная няня” стал мегапопулярным в России: он просуществовал семь сезонов, за это время сняли 173 серии.

К слову, поначалу Жигунову категорически не понравился не только формат ситкома, но и его партнерша по съемкам Анастасия Заворотнюк. Актриса откровенно раздражала Сергея, между ними с первого дня возникло недопонимание. Потребовалось время, чтобы они сработались. Совместная работа на съемочной площадке постепенно переросла в страстный роман. Оба они были тогда несвободны, но без колебаний оставили семьи ради любви друг к другу. Заворотнюк ушла от мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова, Жигунов — от жены Веры Новиковой. Их совместная жизнь продлилась два года, потом актриса увлеклась своим нынешним мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Жигунов же вернулся к брошенной супруге, но затем опять ушел от нее, увлекшись “копией Заворотнюк” Викторией Ворожбит.