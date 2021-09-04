ВИДЕО | 12 главных кинопремьер оставшихся месяцев 2021 года
Вот они — 12 самых ярких и ожидаемых фильмов ближайших четырёх месяцев, одни названия которых уже вызывают некоторый трепет.
“Дюна” (с 17 сентября)
Долгожданная экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссёра Дэни Вильнёва с участием мощнейшего актёрского состава: Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин и другие.
В последнее время стало известно, что этот фильм будет только первой частью трилогии, так что нас ждёт начало долгого путешествия. Лишь бы не получилось, как с "Терминатором", где первым фильмом новой трилогии объявлялись все части после второй, но ни одной трилогии в итоге не получилось.
“Не время умирать”/"Нет времени умирать" (с 1 октября)
Новый фильм о Джеймсе Бонде и он же последний с Дэниелом Крейгом в главной роли. Фильм должен был выйти ещё 9 апреля 2020 года, но теперь он хорошенько настоялся и готов поразить зрителей тем, за что люди любят фильмы об агенте 007.
“Веном 2” (с 15 октября)
Супергеройский сиквел про не самого положительного героя Марвел, а именно Венома в исполнении Тома Харди. На этот раз противостоять ему будет суперзлодей Карнаж, чью роль исполнил Вуди Харрельсон. Первый фильм запомнился в большей степени отличной игрой ведущего актёра, так что будем надеяться дуэт Харди-Харрельсон удвоит это впечатление.
Режиссёром “Венома 2”, кстати, стал Энди Серкис (тот, который сыграл Голлума во “Властелине колец”), который с 2017 года ещё и фильмы снимает.
“Последняя дуэль” (с 15 октября)
Внезапный фильм Ридли Скотта по сценарию знакомого нам творческого дуэта Бен Аффлек / Мэтт Деймон. Оба актёра сыграют в фильме, а ещё к ним присоединятся Адам Драйвер и Джоди Комер. В центре картины Франция XIV века и смертельная дуэль во имя чести и достоинства двух рыцарей (и по совместительству лучших друзей) в исполнении Деймона и Драйвера.
“Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан” (с 22 октября)
Новый фильм Уэса Андерсона! Как всегда в его картине снимется такое большое количество топовых актёров, что нет смысла и перечислять. Фильм уже показали в Каннах, где он хоть и не получил Золотую пальмовую ветвь, но был принят хорошо. Однако критики отметили, что специфический стиль, в котором снимает фильмы Андерсон, всё более доминирует над интересностью сюжета.
“Вечные” (с 5 ноября)
Начало новой ветки в киновселенной Марвел с участием Ричарда Мэддена, Кита Харингтона, Сальмы Хайек и Анджелины Джоли в роли представителей бессмертной инопланетной расы. Случится что-то такое, из-за чего именно они будут вынуждены защищать Землю, а не Мстители (и из-за чего не делали это ранее).
“Спенсер: Тайна принцессы Дианы” (c 5 ноября)
Премьера, которая уже вызвала много споров. Кристен Стюарт, исполняющая роль принцессы Дианы, в байопике про развод леди Ди с принцем Чарльзом. В конце августа вышел первый тизер-трейлер фильма, который хоть как-то проясняет, чего нам ждать.
“Охотники за привидениями: Наследники” (с 19 ноября)
Новые “Охотники за приведениями”, однако это не ремейк (спасибо, хватило женской версии), а прямое продолжение событий первых двух знаменитых фильмов 80-х годов. Теперь за привидениями будут гоняться представители нового поколения спасителей человечества, но зрителей также ждёт возвращение на экран оригинального состава “охотников” в числе Билла Мюррея, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона. А Гарольд Рэмис, увы, не дожил до нового фильма.
“Дом Gucci” (с 26 ноября)
Второй в списке фильм неутомимого Ридли Скотта — и снова с Адамом Драйвером в главной роли. Картина, естественно, основана на реальных событиях, ведь известнейший модный дом Gucci это не только одежда и парфюмерия, но ещё и загадочное убийство его главы Маурицио Гуччи.
“Дом Gucci” должен составить серьёзную конкуренцию “Круэлле” за звание самого стильного фильма года, а ещё в нём великолепный каст — помимо Драйвера в ленте снялись Леди Гага, Аль Пачино, Сальма Хайек и совершенно неузнаваемый Джаред Лето.
“Вестсайдская история” (с 10 декабря)
Мюзикл и одновременно криминальная драма Стивена Спилберга, основанная на одноимённом бродвейском мюзикле 1957 года, который в свою очередь был основан на пьесе “Ромео и Джульетта”. В 1961 году на экраны уже выходила своя “Вестсайдская история”, и тогда фильм взял 10 “Оскаров”. “Вызов принят”, — вероятно, подумал Стивен Спилберг.
“Человек-паук: Нет пути домой” (с 17 декабря)
Казалось бы, ещё один фильм про Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Первые два эпизода перезапуска вряд ли можно назвать какими-то шедеврами, обычные сольники героя Марвел.
Но этот предстоящий фильм особняком ставит одно обстоятельство — к своим ролям вернутся герои и злодеи предыдущих экранизаций. В их числе Доктор Октавиус в исполнении Альфреда Молины, Зелёный Гоблин в исполнении Уиллема Дефо, Электро в исполнении Джейми Фокса. И фанаты мечтают увидеть также прошлый "паучков" — Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Никто еще так не делал. Впрочем, никто и не запускал историю об одном и том же персонаже трижды (и это не считая мультфильма, где есть еще несколько воплощений Питера Паркера включая поросенка).
“Матрица 4” (с 22 декабря)
Вероятно, главная премьера года. Что удивительно, к началу сентября ещё не было выпущено ни одного постера, кадра и уж тем более трейлера фильма. К своим ролям вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит и Ламбер Вильсон, а режиссёром стала Лана Вачовски.
Сможет ли продолжение “Матрицы” так же взорвать всем мозг спустя, как это сделала первая часть 22 года назад?
Бонус: сиквелы
Не вошли в список, но готовятся к выходу на экраны продолжения полюбившихся франшиз: "Клаустрофобы", "Мой маленький пони", "Семейка Аддамс", "Агент 117", "Хэллоуин", "Монстры на каникулах", "Джиперс Криперс", "Мы — монстры", "Зверопой". А в последний день года успеет выйти приквел "Кингсмен", точнее "King's Man".