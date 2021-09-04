ВИДЕО | 12 главных кинопремьер оставшихся месяцев 2021 года

Вот они — 12 самых ярких и ожидаемых фильмов ближайших четырёх месяцев, одни названия которых уже вызывают некоторый трепет.

“Дюна” (с 17 сентября)

Долгожданная экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссёра Дэни Вильнёва с участием мощнейшего актёрского состава: Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин и другие.

В последнее время стало известно, что этот фильм будет только первой частью трилогии, так что нас ждёт начало долгого путешествия. Лишь бы не получилось, как с "Терминатором", где первым фильмом новой трилогии объявлялись все части после второй, но ни одной трилогии в итоге не получилось.

“Не время умирать”/"Нет времени умирать" (с 1 октября)

Новый фильм о Джеймсе Бонде и он же последний с Дэниелом Крейгом в главной роли. Фильм должен был выйти ещё 9 апреля 2020 года, но теперь он хорошенько настоялся и готов поразить зрителей тем, за что люди любят фильмы об агенте 007.

“Веном 2” (с 15 октября)

Супергеройский сиквел про не самого положительного героя Марвел, а именно Венома в исполнении Тома Харди. На этот раз противостоять ему будет суперзлодей Карнаж, чью роль исполнил Вуди Харрельсон. Первый фильм запомнился в большей степени отличной игрой ведущего актёра, так что будем надеяться дуэт Харди-Харрельсон удвоит это впечатление.

Режиссёром “Венома 2”, кстати, стал Энди Серкис (тот, который сыграл Голлума во “Властелине колец”), который с 2017 года ещё и фильмы снимает.

“Последняя дуэль” (с 15 октября)

Внезапный фильм Ридли Скотта по сценарию знакомого нам творческого дуэта Бен Аффлек / Мэтт Деймон. Оба актёра сыграют в фильме, а ещё к ним присоединятся Адам Драйвер и Джоди Комер. В центре картины Франция XIV века и смертельная дуэль во имя чести и достоинства двух рыцарей (и по совместительству лучших друзей) в исполнении Деймона и Драйвера.

“Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан” (с 22 октября)