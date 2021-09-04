ВИДЕО Delfi | В Северодонецке выступила эстонская группа Super Hot Cosmos Blues Band и Руслан Трочинский

В Северодонецке группа выступила по приглашению посольства Эстонии в Украине. Руслан Трочинский отмечает, что местные жители их очень хорошо принимали. И правда, группу два раза вызывали на бис.

“Приезжайте отдыхать в Украину, поддержите Украину, это очень важно”, — говорит Трочинский и выражает надежду, что сюда, наконец, придет мир.

Фестиваль мнений в кризисной зоне Украины организован в рамках сотрудничества по развитию MTÜ Mondo и украинского партнера ”Восток-СОС”, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership. Портал RusDelfi благодарит MTÜ Mondo за организацию поездки в Восточную Украину.