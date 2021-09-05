Анастасию Макееву увезли на скорой

Здоровье 39-летней Анастасии Макеевой подкосили разборки с бывшей женой Романа Малькова. Около года актриса то и дело выясняла отношения со Светланой. В Сети против артистки даже организовали травлю… Это также повлияло на ухудшение состояния звезды.

“Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу. Сейчас Настя под капельницей. Что дальше — неизвестно! Только молиться за нее! — сообщил Мальков. — Настя уже была в коме, ее чудом спасли! Остановитесь! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения! Это моя история, я сам решаю эти вопросы в правовом поле! Не дай, Бог, с Настей что-то случится!”

К слову, на днях супруг Макеевой обещал прекратить все конфликты с экс-женой. Тогда Роман заявил, что ради хорошего самочувствия Анастасии готов пойти на мировую со Светланой. “Друзья, жизнь под прицелом… Состояние Насти меня не на шутку пугает. Я официально заявляю, что прекращаю все перепалки и споры с бывшей женой, теперь общение будет только через адвокатов. Надеюсь на здравый смысл и эмоциональную устойчивость Светланы, все вопросы призываю решать без прессы только через суд. Моя жена в очень сложном положении и ради нее я полностью перехожу на режим созидания”, — отмечал Мальков.