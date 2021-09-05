Виктор Логинов разводится с четвертой женой

Об этом Мария рассказала в социальных сетях. Так, несколько часов назад она написала: “На первом месте профессия. И только. А потом уже все остальное”. Поклонники тогда не поняли смысл этой фразы и стали задавать вопросы. А затем Гуськова решила расставить все точки над i. “Друзья, я официально заявляю, что я развожусь”, — сообщила актриса.

Пока что непонятно, что предшествовало такому решению. В комментариях многие посчитали, что звезда сериала “Счастливы вместе” мог запрещать жене сниматься в кино. Но пока этому нет подтверждения.

Другие же предположили, что виной размолвке в паре служит возраст. Мария на 24 года младше 46-летнего актера для которого, к слову, это уже четвертый брак. Ранее звезда сериала “Счастливы вместе” признавался, что жениться на Гуськовой его мечта. “Жизни хотим, и детишек хотим, хоть восемь — сколько Бог даст”, — говорил Логинов.

Впервые Логинов отправился в загс в 1994 году в девушкой по имени Наталья, которая родила ему дочь Анну. Во втором браке у звезды родился сын Дмитрий, который лишь недавно наладил отношения со знаменитым отцом. С третьей женой Ольгой он был вместе восемь лет. В браке родилось двое сыновей — Александр и Иван. Но все-таки отношения не удалось сохранить. Долго Логинов не прожил один, так как не переносит одиночества.