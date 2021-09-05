“Пукать — это норма!”: врач предупреждает о вреде сдерживания газов

Британский врач, представитель Национальной службы здравоохранения (NHS), известный как “TikTok-доктор”, доктор Фараз заявил о вреде подобной привычки и объяснил, почему не стоит постоянно сдерживать газы.

По словам доктора Фараза, среднестатистический человек пукает до 20 раз ежесуточно — испускаемый газ естественным образом образуется в желудке как побочный продукт пищеварения. Он смешивается с воздухом, который вы глотаете, когда едите и пьете.

“Если вы регулярно сдерживаете газы, это может вызвать изжогу, вздутие живота и боль. Кроме того, излишки газов могут найти себе выход в виде крайне зловонной отрыжки и дыхания”, — предупреждает врач.

В свою очередь, врач-диетолог Меган Росси рассказала, как обезопасить себя от слишком частого и дискомфортного метеоризма.

“Важно избегать подсластителей, поскольку они плохо усваиваются тонкой кишкой. Если запах газов кажется вам слишком сильным, посмотрите, сколько белка вы съедаете каждый день. Сбалансировать высокое содержание белка помогает клетчатка — например, цельнозерновые или овощи при каждом приеме пищи”, — поделилась диетолог советом.

Также врач пояснила, что газы, испускаемые в слишком большом количестве и с чрезмерно плохим запахом, могут означать наличие у человека непереносимости определенных продуктов или же более серьезных проблем в виде воспалительного заболевания кишечника. Говоря об этом, доктор Росси посоветовала всегда обращать внимание на процессы в полости рта.

“Маленькие афтозные язвы, возникающие во рту после простуды или гриппа, долго не заживающие или повторяющиеся, могут быть предупреждающим знаком воспаления в кишечнике”, — предупреждает эксперт.